"רייג' אגיינסט דה משין" היא להקת ראפ-מטאל שידועה מאז הקמתה בדעותיה הפוליטיות ששייכות לקצה השמאלי של הספקטרום, ותגידו מה שתגידו - הם עקביים. בשבוע האחרון קיבלה הרביעייה את הכבוד של מקום ב"היכל התהילה של הרוק אנד רול, שיושב בקליבלנד, אוהיו - אך רק גיטריסט הלהקה, טום מורלו, הגיע לטקס, ואחז בשלט שקורא להפסקת אש. כעת מסתבר שסולן הלהקה, זאק דה לה רוחה, הבריז מהטקס כדי לצעוד בהפגנה הפרו-פלסטינית בוושינגטון הבירה.

ביום שבת האחרון התקיימה הפגנה וצעדה מאסיבית בוושינגטון די.סי שכללה, על פי הערכות, 300 אלף איש. המפגינים במקום דרשו הפסקת אש ישראלית ודרשו מביידן התערבות בולטת יותר בנעשה בין ישראל ועזה. בין המפגינים נכח גם הראפר מאקלמור, שהגדיר את פעולותיה של ישראל כ"רצח עם": "אני לא יודע מספיק, אבל אני יודע מספיק כדי להגיד שזה רצח עם", הכריז לקהל.

300,000 of us marched on DC today in support of Palestinian self-determination and called for an end to Israel's genocide. Cell service tanked the livestream but I ran into Zack de la Rocha who came out for the march. pic.twitter.com/uj8Pi8buig