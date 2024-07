כריס בראון מסתבך, שוב, בתקרית אלימה: מאבטח שניסה להפריד קטטה בין כריס בראון וחבריו לבין ארבעה גברים, חטף מכות קשות מאנשיו של בראון, ותובע את בראון ואנשיו בסכום של 15 מיליון דולר (כ-54 מיליון שקל). המאבטח, פרדריק ר. אוברפק, טוען כי התקיפה החמורה הותירה אותו עם סדקים בחוליות הצוואר ופציעה חמורה בירך.

התביעה של אוברפק מצטרפת לתביעה על סכום של 50 מיליון דולר שהגישו ארבעת הגברים שהותקפו, ושלעזרתם נחלץ המאבטח מלכתחילה. על פי המתואר בכתבי התביעה, ארבעת הגברים הוזמנו אל מאחורי הקלעים בתום הופעה של בראון בטקסס.

Chris Brown Sued by Security Guard, Allegedly Hurt While Breaking Up Brawl | Click to read more https://t.co/to7i71ND9n — TMZ (@TMZ) July 24, 2024

בראון הגיע כעבור חצי שעה והיה נחמד בהתחלה, אבל אז אחד מחברי פמלייתו של בראון אמר לו: "אתה לא זוכר שיש לך סכסוך עם אחד מהם?". בראון השיב: "אה כן, נכון. מה קורה, כ**י? אני לא שוכח כלום". בראון הורה אז לאנשיו לתקוף את אחד מארבעת הגברים והמקום הפך לזירת קטטה. כאמור, המאבטח אוברפק ניסה להפריד ביניהם ובתגובה אנשיו של בראון תקפו גם אותו והותירו אותו עם פציעות חמורות, שבעקבותיהן הגיש תביעה על סך 15 מיליון דולר. "זו הייתה כמו קטטת כלא", הוא סיפר.

לבראון, שעלה לגדולה עם להיטי היפ הופ ואר אנד בי כמו Look at me Now ו-Loyal, יש היסטוריה ארוכה של תקריות אלימות. ב-2009 תקף את בת זוגו דאז, ריהאנה, באופן חמור שהוביל אותה לבית החולים עם פציעות חבלות קשות בפניה. המקרה זיעזע את עולם הפופ אבל בראון נותר זמר מצליח. בשנה שעברה טען גבר כי פגש את בראון במועדון בלונדון, וכשבא לברכו לשלום הזמר שבר בקבוק טקילה על ראשו והמשיך לבעוט בו כשהוא מחוסר הכרה.

בראון לא הגיב באופן פומבי לתביעה נגדו.