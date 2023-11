ביונסה מעולם לא הגיעה להופעה בישראל - באוקטובר 2016 היא הייתה צפויה להגיע לצמד הופעות שבוטלו בהתראה של חודשיים. אבל כעת מגיע לארץ סרט ההופעה של ביונסה, שמתעד את סיבוב ההופעות האחרון שלה, ועבור מעריצים פרו-פלסטיניים של הזמרת, זו בגידה בקהל שלה. מאז שהוכרז כי Renaissance: A Film by Beyoncé יגיע לישראל, מעריצים פרו-פלסטיניים של הזמרת האמריקאית מוחים על כך ברשתות החברתיות.

"אני כל כך מאוכזב שביונסה והצוות שלה שולפים אצבע משולשת מול הפלסטינים, והחליטו להתקדם עם הפצת הסרט שלה בבתי קולנוע בישראל. כסף יותר חשוב לה מאנושיות, היא באמת קפיטליסטית שחורה", כתב משתמש טוויטר אחד, והוסיף: "מכיוון שביונסה והצוות שלה החליטו לא להקשיב לקריאותינו לביטול ההקרנה בישראל, החלטתי לבטל את הכרטיסים שלי ואני ממליץ לכולם לעשות אותו הדבר".

