רוס וויליאם ויילד היה הסולן של להקת האייטיז האגדית "ספנדאו בלט" כאשר התאחדו ב-2018, ועכשיו הוא מואשם באונס של שלוש נשים ותקיפה מינית של חמש בסך הכל בביתו בצפון לונדון. על פי המתואר בבית המשפט, ויילד צילם עצמו מבצע בנשים הנ"ל אקטים מיניים ללא הסכמתן בשעה שישנו.

ב"דיילי מייל" מדווחים שהתקרית הראשונה קרתה באוקטובר 2013, אז צילם עצמו ויילד אונס אישה בביתו. אישה נוספת סיפרה שגילתה מאוחר יותר כי הוא צילם עצמו חופן את שדיה בזמן שישנה. תקיפה נוספת קרתה, ככל המקרה, בצרפת ב-2018 בקאן - לשם הגיע ויילד בגלל פסטיבל הסרטים. אישה נוספת טענה שהוא צילם אותה בשעה ששכבו ללא הסכמתה והתייחס עליה "כמו לשפחת מין", ושהוא דרש ממנה לקיים עמו יחסי מין "חמש או שש פעמים בלילה", וכשאמרה לו שהוא מגזים - הכריח אותה לשכב עמו בניגוד לרצונה.

