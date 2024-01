חברת התקליטים BMG מבטלת את החוזה שלה עם רוג'ר ווטרס בגלל התבטאויותיו נגד ישראל והסמלים האנטישמיים בהם השתמש בהופעותיו - כך טוען היום מגזין Variety. על פי הדיווח, ווטרס היה אמור לשחרר מהדורה חדשה לאלבום הקלאסי של פינק פלויד, Dark Side of the Moon, דרך החברה הגרמנית - אך המנכ"ל החדש שלה החליט לוותר על הפרויקט עקב דעותיו השערורייתיות של ווטרס. כעת מתכננת החברה לוותר על החוזה עם ווטרס לגמרי, לאחר שנחתם ב-2016.

ווטרס לא מסתיר מזה שנים את דעותיו האנטי-ישראליות והוא פעיל פרו-פלסטיני נלהב. בראיון לעיתונאי אמריקאי בחודש נובמבר האחרון הצדיק את הטבח של חמאס באזרחים ישראלים: "אנחנו לא יודעים מה הם באמת עשו. אבל האם זה היה מוצדק להתנגד לכיבוש? כן. אבל שוב, זו אמנת ז׳נבה. באופן מוסרי הם מוכרחים להתנגד לכיבוש שהחל בשנת 1967. זו חובתם".

