פרשה מזעזעת נחשפה בארה"ב: הראפר "וייפר" מיוסטון נעצר ונאשם בחטיפה בנסיבות מחמירות, לאחר שעל פי החשד חטף אישה חסרת בית והחזיק אותה בתנאים תת-אנושיים במוסך ביתו. וייפר, ששמו האמיתי הוא לי ארתור קרטר, נעצר ביום חמישי האחרון והפרטים המזוויעים של החטיפה וההתעללות באותה אישה נחשפו בכלי תקשורת אמריקאיים.

במסמכי בית המשפט שהתפרסמו בתקשורת המקומית ביוסטון, צוטטה הקורבן וסיפרה שקרטר החזיק אותה בביתו במשך 4 או 5 שנים, והוא הכריח אותה לגור במוסך הביתי שלו. היא טוענת שהותקפה מינית שוב ושוב, שהוא הכריח אותה לצרוך קראק ומנע ממנה להתקלח. האישה מספרת שקרטר אסף אותה מהרחוב בשעה שקיבצה נדבות. הוא עצר, נתן לה דולר, נסע משם, אך לאחר מכן חזר ושאל אם הוא יכול לעזור לה, לאחר מכן לקח אותה לביתו ומנע ממנה לעזוב במשך שנים ארוכות.

