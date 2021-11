אסון בפסטיבל מוזיקה בארה"ב: לפחות 8 בני אדם נהרגו ועוד עשרות נפצעו במהלך פסטיבל המוזיקה "Astroworld" שנערך ביוסטון, טקסס. לפי החשד, עשרות מבלים צעירים נמחצו במהלך התקהלות לקראת הכניסה למתחמי ההופעות. כ-50 אלף בני אדם נמצאים במקום.

Travis Scott just brought out Drake at Astroworld Fest pic.twitter.com/2CNnefuTe6

האסון התרחש בערב הפתיחה של הפסטיבל, לקראת הופעתו של הראפר טרוויס סקוט. בשעות הערב החלו רבים בקהל "להידחס" לקראת קדמת הבמה באירוע – מה שגרם לבהלה רבה ומעיכת כמה מהמבלים במקום, כך נמסר מכוחות המשטרה וההצלה.

רבים מהנוכחים במקום מעידים שקראו לעזרה במשך זמן רב, אך הצפיפות הרבה מנעה מכוחות ההצלה להגיע לנפגעים. "תעצרו את ההופעה, אנשים מתים פה", נשמע אחד המבלים בסרטון שפורסם בטוויטר.

more footage from #ASTROWORLDFest , people asking for help and to stop the show pic.twitter.com/hUc6x62A31