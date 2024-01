"חייבים להעיף את ישראל מהאירוויזיון": בזמן שכל היבשת מתכוננת לתחרות השירים האירופית שתקיים במאי הקרוב, נדמה שיש מדינות שחשוב להן יותר לדאוג שישראל לא תיקח חלק, מאשר לבחור את השיר שלהם. נורווגיה, שאמורה לבחור את הנציג ביום שבת הקרוב, היא אחת מהדוגמאות הבולטות. רק השבוע הייתה מחאה של עשרות מקומיים צעירים עם קריאה ברורה להעיף אותנו מהאירוויזיון.

במקביל למחאה, כ-300 אמנים נורווגים חתמו על עצומה שקוראת את אותה הקריאה: "איגוד השידור האירופי אומר שהוא לא יחרים את ישראל מהתחרות השנה, כמו שעשו לרוסיה ב-2022, אחרי הפלישה לאוקראינה. זה מוסר סלקטיבי והחלטה פוליטית מאיגוד שטוען להיות א-פוליטי".

מרתה ואלה ומרטה וולף, מהיוזמות של העצומה מסרו: "הלוואי ולא היינו צריכים לעשות את זה, הלוואי ש-NRK (איגוד השידור הנורווגי) היה לוקח אחריות, אבל המטרה של העצומה היא להראות שיש המון קולות שאומרים שישראל לא יכולה להשתתף באירוויזיון. אנחנו כל הזמן נזהרים מתי לערב פוליטיקה ומוסר, ואז אנחנו בוחרים להתעלם. אנחנו לא יכולים להעמיד פנים שזו זירה לדו שיח וסולידריות, כשישראל הורגת מאות ילדים בכל יום".

מבין כל המדינות שמשתתפות באירוויזיון, נורווגיה - יחד עם איסלנד, שמתכננת לשלוח נציג פלסטיני - היא מהמתנגדות הבולטות שלנו. בזמן שידור קדם האירוויזיון במדינה, מפגינה פרצה לשידור עם דגל פלסטין וחולצה עם הכיתוב "להחרים את ישראל". המפגינה נעמדה מול המצלמה, נשאה כמה מילים לצד המנחים המופתעים, וירדה מהבמה ללא תקריות מיוחדות וללא עימות.

גמר ה"כוכב הבא" ייערך ביום שלישי ה-6 בפברואר, שבו הצופים יקבעו מי יהיה הנציג או הנציגה שלנו לאירוויזיון, אבל נורווגיה יקדימו אותנו ויבחרו את הנציג שלהם כבר במוצ"ש הקרוב. במקרה של איסלנד יש עוד זמן. בשאר מוראד, זמר פלסטיני ממזרח ירושלים, אמור להשתתף עם השיר Vestrið villt, שבתרגום חופשי אומר "מערב פרוע". נכון לעכשיו השיר בשפה האיסלנדית, אבל רק כי אלה החוקים בקדם המקומי וקיים סיכוי סביר שהמילים ישתנו לאנגלית אם הוא ייבחר לייצג את המדינה. תאגיד השידור הציבורי של איסלנד (RÚV) הודיע בשבוע שעבר שיקבל את ההחלטה (אם להשתתף בתחרות) לצד המתמודד שייבחר לתחרות עד חודש מרץ. אם מוראד ייבחר לא מן הנמנע שהם בכל זאת ישתתפו.