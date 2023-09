בשבוע שעבר חשף דרייק שיר חדש מתוך האלבום שבדרך: Slime You Out, שיתוף פעולה עם האקסית, סיזה, יצא בסוף השבוע האחרון. רבים שמו לב לעטיפה המוזרה שלו, שמציגה את השחקנית ההוליוודית האלי ברי חוטפת "סליים" לפרצוף בטקס ה-Kids' Choice Awards של ערוץ ניקלודיאון. כעת מסתבר שדרייק לא קיבל אישור מברי להשתמש בתמונה המביכה, והיא כועסת.

"לפעמים צריך להיות האדם הגדול יותר", כתבה ברי בפוסט מרומז שהעלתה לאינסטגרם שלה. כשעוקביה חשדו שמדובר ברמז לכעס שלה כלפי דרייק, היא אישרה את חשדותיהם. "דרייק הוא כלום בהשוואה להאלי ברי!" כתבה לה עוקבת אחת, וברי ענתה לה תשובה שחשפה את התקרית: "הוא התקשר לאנשים שלי (כדי לקבל אישור לשימוש בתמונה) ואמרתי לא! לא אהבתי את התמונה הזאת עם סליים על הפרצוף שלי, לא בהקשר של השיר שלו. הוא בחר לעשות את זה בכל מקרה. זה חוסר כבוד. לא קול!".

"אני מבין את הצד שלך, אבל זו תמונה של גטי אימג'ס, אני בטוח שהוא קיבל מהם אישור ושילם את הסכום הנדרש", כתבה לה עוקבת, וברי השיבה לה: "אבל הוא ביקש ממני ואמרתי לו לא. למה לבקש ממני אם אתה הולך לעשות את זה בכל מקרה? זה היה 'פאק יו' מבחינתי. לא קול. הבנת?". דרייק, מצידו, לא התייחס להאשמות, אבל תמונת השיר בספוטיפיי שונתה, והתגובות לתמונה המקורית באינסטגרם שלו הוגבלו - כנראה כדי להישמר מגדודי מעריצים של האלי ברי שיבקרו אותו בתגובות.

השיר מעורר הסערה ייכלל, כאמור, באלבומו החדש של דרייק, ששמו הוא For All the Dogs. מדובר באלבום השמיני של דרייק, והוא צפוי לצאת ב-6 באוקטובר. דרייק טרם פרסם פרטים על השירים שייכללו באלבום, מלבד השניים שיצאו כסינגל: Search & Rescue ושיתוף הפעולה עם סיזה, Slime You Out. את עטיפת האלבום צייר לא אחר מאשר בנו בן החמש, אדוניס.