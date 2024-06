זמרת הפופ הלסי חשפה אתמול (רביעי) כי היא סובלת מזאבת (לופוס) ומהפרעה לימפופרוליפרטיבית (הפרעה נדירה במערכת החיסון). הזמרת כתבה לעשרות מיליוני עוקביה באינסטגרם כי היא אובחנה כסובלת מהן לפני כשנתיים - זאת לאחר שאובחנה כסובלת מאנדומטריוזיס ב-2017.

"לא הייתי בטוחה כמה אני רוצה לחלוק", כתבה הזמרת בפתח דבריה. "שתי המחלות האלה נמצאות כרגע בטיפול או בנסיגה, ומשתיהן אני כנראה אסבול לשארית חיי. אחרי התחלה רעועה, הכל היה תחת שליטה בעזרתם של רופאים מדהימים. אחרי שנתיים אני מרגישה טוב יותר ואני אסירת תודה יותר מתמיד שיש לי את המוזיקה לפנות אליה. אני לא יכולה לחכות לחזור למקום אליו אני שייכת: לשיר עם כולכם ולצרוח", סיימה.

הוידוי של הלסי על מצבה הרפואי מגיע יום לאחר ששחררה שיר חדש בשם The End, שעוסק בהתמודדות עם מחלות נפשיות ופיזיות. "כל כמה שנים, רופא כלשהו אומר שאני חולה, שולף עוד טריקים מהשרוול, ואז מספר לי: בהתחלה זה היה המוח שלי, ואחר כך העצמות שלי... כשפגשתי אותך חשבתי שאני סחורה פגומה, הייתה לי ילדות דפוקה, ויש רעל במוח ובדם שלי", שרה הזמרת בשיר החדש.

כשהלסי חשפה את The End מוקדם יותר השבוע, נתנה טעימה מחייה בתקופה האחרונה למעריצים, עוד לפני שסיפרה על המחלות שלה באופן גלוי. בתמונות וסרטונים שהעלתה בליווי השיר היא נראית עטויה מסכה כירורגית, ובפוסט שפרסמה כתבה: "בקיצור, יש לי מזל שאני בחיים. לא בקיצור, כתבתי אלבום".

The End הוא שיר הסולו הראשון שמשחררת הלסי מאז So Good שיצא ב-2022, לפני כשנתיים. הזמרת האמריקאית לא סיפקה פרטים נוספים לקראת האלבום שבדרך, ש-The End הוא הסינגל הראשון מתוכו. כך או כך, זה יהיה האלבום הראשון שלה מאז If I Can't Have Love, I Want Power, שיצא ב-2021.