המתאגרף פלויד מייוות'ר שנמצא בימים אלה בישראל - עלה הערב (רביעי) על הבמה בהיכל מנורה, בהופעה של אושר כהן. הזמר חלק כבוד למייוות'ר, שנחשב מתחילת המלחמה לאחד מתומכינו הגדולים, ואמר לו על הבמה: "כל הקהל הזה בשבילך", לפני שהונף במקום ציור ענק של המתאגרף מניף את דגל ישראל שהוענק לו במתנה - לצלילי השיר We Are the Champions של קווין ברקע.

בהופעה הערב כהן אירח גם את נס וסטילה, אחרי שאמש הוא אירח באותו המקום את קרולינה, בהופעה שבה שיתף את הקהל בתחושות שלו לאור המשבר האחרון שפקד את חייו, הפרידה מבת זוגו לשעבר נועם סהר. "זו קצת תקופה אישית מורכבת", שיתף כהן, שנראה הערב נרגש מהמעמד לצד המתאגרף המעוטר.

עוד שיתף אמש הזמר את הקהל: "התפרקתי והרכבתי את עצמי מחדש, הרבה בזכות דבר אחד שנקרא אהבת חינם, שזו האהבה שלכם".