צירוף מקרים או חבלה מתוכננת? הזמרת והשחקנית מלני מרטינז הופיעה ביום ראשון האחרון בפריז, ולקראת סוף ההופעה, בליווי רקדנים מאחוריה, הניפה את דגל פלסטין. הקהל הריע ברובו, אך ברגע שהדגל הונף - המיקרופון של מרטינז הפסיק לעבוד ואיש בקהל לא שמע את מה שיש לה לומר, או לשיר. לא ברור אם מדובר בצירוף מקרים או שמא אנשי הסאונד החליטו לנתק את המיקרופון של הזמרת ברגע שהניפה את הדגל על הבמה. כך או כך, הגולשים שנחשפו לתיעוד מתקשים להאמין שאין קשר בין השניים.

"הייתי שם וזה היה מטורף, ממש בשנייה שהיא הניפה את הדגל הסאונד הפסיק", כתבה גולשת אחת בטוויטר. "אתם פאקינג צוחקים עליי?!" תהה אחר, אבל אחרים מיהרו לפקפק בקשר בין הדגל לבעיות הסאונד: "יש לי חבר שהיה בהופעה וראה את אנשי הסאונד נבהלים ברגע שהסאונד הפסיק לעבוד", כתבה אחרת. לאחר שההופעה הסתיימה הציגו המסכים את הכיתוב: "שחררו את פלסטין, הפסקת אש עכשיו".

they cut off melanie martinez’s mic at the end the second she raised the palestinian flag… pic.twitter.com/hKCiGL2i6G