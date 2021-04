הראפר DMX, ארל סימונס, מת היום (שישי) בגיל 50 אחרי שלקה בהתקף לב. DMX הניו יורקי אושפז ב-2 באפריל בבית החולים אחרי שלקה בהתקף לב שנגרם ממנת יתר של סמים. מאז נלחם על חייו, ועל פי דיווחים והצהרות של בני משפחתו והמנהל שלו, היה שרוי "במצב של צמח" וללא פעילות מוחית.



"ארל היה לוחם שנלחם עד הסוף", נמסר מהמשפחה. "הוא אהב את משפחתו בכל ליבו, ואנחנו מעריכים את הזמן שהיה לנו לצידו. המוזיקה שלו השפיעה על אינספור מעריצים בכל העולם, והמורשת האגדית שלו תחיה לנצח. אנחנו מעריכים את כל האהבה והתמיכה שאנחנו מקבלים בזמנים הלא פשוטים האלה".

הראפר DMX בהופעה, 1999 | צילום: AP

DMX נחשב לאחד מהראפרים הכי מצליחים של סוף שנות ה-90 ותחילת שנות האלפיים. בכל הקריירה שלו הוציא בסך הכל 8 אלבומי סולו. כל אחד מאלבומיו הגיע למעמד פלטינה והאלבום הראשון שלו, It's Dark And Hell is Hot, הגיע למעמד פלטינה מרובעת.

ארל חווה לא מעט אתגרים בחייו, ולאורך השנים נכנס ויצא מבתי כלא על שלל עבירות. עורך דינו סיפר לפני יומיים לניו יורק טיימס ש-DMX "ביטא את הכאב שלו בדרך מאוד ייחודית ושיקף כאב של חלק עצום בחברה שלנו, שסבל, ולא קיבל מקום מעולם".