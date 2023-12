הפסד הענק של דואה ליפה: כוכבת הפופ הבריטית צילמה בחודש ספטמבר האחרון קליפ לשיר חדש בהשקעה של מאות אלפי פאונד - אך גנזה אותו כיוון שנתפס כחסר רגישות עקב המלחמה בעזה. עיתון הסאן, שדיווח על הגניזה, מספר כי הביטול הגיע לאחר שורה של פגישות של ליפה עם צוות הניהול שלה. גורם פנימי סיפר לסאן: "מדובר בקליפ משעשע אבל הוא כלל סצנות כאוטיות, כמו התנגשות מכוניות, פיצוצים, זיקוקים וקהלים נאבקים זה בזה. דואה והצוות שלה החליטו שזה יהיה חסר רגישות להוציא את הקליפ הזה בהתחשב במה שקרה ב-7 באוקטובר ומאז".

בפוסט שפרסמה בשבועות שלאחר תחילת הלחימה כתבה ליפה: "עם כל יום שעובר הלב שלי כואב עבור האנשים בישראל ובעזה. אני מתאבלת על החיים שאבדו במתקפה המחרידה בישראל, מתאבלת כשאני צופה בסבל חסר התקדים בעזה, היכן ש-2.2 מיליון איש, חצי מתוכם ילדים, סובלים קושי בלתי ייאמן". ביקורת הושמעה בישראל כנגד ליפה על כך שציינה הן את ישראל והן את עזה אך בחרה להתרים כספים רק לתושבי רצועת עזה.

Dua Lipa axes music video over fears it would be insensitive amid the ongoing conflict in Gaza



Although the video was shot before the war began, the content of the video - which includes explosions and crowds fighting, would be insensitive to release https://t.co/w1ZjfqhtTG