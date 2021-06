סרטון של הזמרת בילי אייליש בת ה-19 שבו היא לועגת לאסייתים ולמיעוטים לא דוברי אנגלית, מצא את דרכו לרחבי הרשתות החברתיות בתקופה האחרונה. בעקבות כך, רבים המשתייכים לקהל מעריציה וגם כאלה שלא – תקפו אותה על כך ודרשו ממנה להתנצל. הלילה (שלישי) היא החליטה לקחת אחריות ועשתה זאת.



באחד מהסרטונים שצולמו לפני כמה שנים נשמעת אייליש שרה את השיר של טיילר דה קריאטור, "Fish", שנאמרת בו המילה "צ'ונק" – מילה שנחשב לכינוי גנאי כלפי סינים, תוך שהיא מדברת במבטא אסייתי לכאורה. בסרטון נוסף, היא לצד שותפה המוזיקלית ואחיה פיניאס, שגוער בה על כך שהיא מדברת "במבטא של שחורים".

tw racism



u guys know even if u dont think billie eilish is queerbaiting she is literally l racist and u shouldn’t support her right????? pic.twitter.com/pIZ5QpYBx1