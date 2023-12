כשהפעולות היומיומיות הכי פשוטות ותמימות הופכות ללא-חוקיות, עצם העשייה שלהן הופך למחאה פוליטית רבת עוצמה. תשאלו את סאדק בוג'י, גבר איראני מבוגר שהפך ללהיט ויראלי - ולסמל מחאה. בוג'י צולם בתחילת החודש כשהוא שר ורוקד עם חבורת גברים איראנים בשוק הדגים של העיר האיראנית רשת. הסרטון הפך לוויראלי, ובוג'י הפך ללהיט, עם למעלה מ-100 אלף עוקבים באינסטגרם - אבל השלטון האיראני לא אהב זאת כלל וחשבון האינסטגרם שלו נמחק והוא נעצר.

הרשות השופטת האיראנית טענה כי החשבון של בוג'י נחסם עקב "הפקה של תוכן עברייני", והוא, יחד עם 12 מעורבים נוספים שכל פשעם הוא ריקוד ושירה, נעצרו - כך לפי משטרת מחוז גילאן בו נמצאת העיר רשת. משטרת הסייבר האיראנית פרסמה בעצמה פוסט בחשבון האינסטגרם של בוג'י והזהירה כי היא פקחת אחרי "פעילויות עברייניות של משתמשים". על פי דיווחים בכלי תקשורת איראניים, הגבר האיראני שנעצר ידוע גם כראש מועדון האוהדים של קבוצת הכדורגל המקומית ספידרוד מצפון העיר.

חוסיין חסנפור, סגן מפקד משטרת מחוז גילאן, הסביר כי העצורים נעצרו כיוון ש"שברו את הנורמות החברתיות ופרסמו אותן ברשתות חברתיות, ומדובר בעלבון חמור נגד הגינות פומבית". בתגובה למעצר ולמחיקת הסרטונים של בוג'י, איראנים רבים מחו - והוא הפך לסמל מחאה באיראן. צעירים איראנים מרחבי המדינה העלו סרטונים שלהם רוקדים ושרים בדומה לבוג'י, והשיר אותו שר זכה לשלל רמיקסים וגרסאות שמככבות באינסטגרם ובטיקטוק עם מאות אלפי צפיות. הסיפור של הגבר האיראני שרק רצה לשמוח ולשמח מתפשט כבר ברחבי העולם.

משתמש טוויטר גרמני כתב: "אנשים אמיצים באיראן משתפים כעת סרטוני ריקוד בכל מקום. חשוב לדעת שזה מסוכן מאוד לתושבי איראן, והם עומדים בפני עונשי מאסר ארוכים ועינויים! מצער שנראה שהאוכלוסייה האזרחית בעזה עושה מעט נגד האיסלמיסטים והחמאס, בניגוד לנשים וגברים איראנים אמיצים שנלחמים באיסלמיסטים במשך עשרות שנים ומסכנים הכל!". משתמשים אחרים פרסמו מגוון סרטונים של איראנים רוקדים בדומה לבוג'י והגדירו אותם כ"התנגדות באמצעות ריקוד".

Tiktok got a hold of it. It's in God's hands now. Here's one remix. pic.twitter.com/vqEEY78RZ5 — Siavash Safavi (@SedSia) December 9, 2023

Iranian man dances in defiance of the regime. Gone viral pic.twitter.com/wPv4fAUDqQ — Jake Wallis Simons (@JakeWSimons) December 9, 2023

La résistance par la danse ! #SadeghBoughi (en haut à gauche) a été arrêté et son compte Instagram fermé parce qu'il dansait au bazar de Rasht, au nord de l'Iran. Les Iraniens dansent dans les bazars des quatre coins du pays en signe de soutien et de solidarité avec lui. pic.twitter.com/bjGzVcR2pA — lettres de Teheran (@LettresTeheran) December 9, 2023