ברברה סטרייסנד מתייצבת לצד מייקל ג'קסון

מאז פרסום הסרט התיעודי "לעזוב את נוורלנד", רבים מסביב לעולם בחרו לגנות את הזמר מייקל ג'קסון. גם המוזיקאים והשחקנים התייצבו ברובם לצד של ווייד רובסון וג'יימס סייפצ'וק, גיבורי הסרט שלטענתם היו בילדותם קורבנות להתעללות מינית ממושכת מצד הזמר, אולם כעת זוכה ג'קסון לתמיכה מפתיעה דווקא מצד הזמרת ברברה סטרייסנד. סטרייסנד בת ה-76 התראיינה לעיתון הבריטי "The Times of London" והאשימה דווקא את הוריהם של רובסון וסייפצ'וק. בראיון אמרה סטרייסנד שהיא מאמינה לטענות הקורבנות, אך הוסיפה כי "צרכיו המיניים של ג'קסון היו צרכיו". "אפשר להגיד שהם עברו התעללות, אבל שני המבוגרים האלה כפי ששמעת אותם אומרים זאת, היו נרגשים להיות שם. שניהם התחתנו ולשניהם נולדו ילדים, אז זה לא הרג אותם", אמרה בראיון הפרובוקטיבי שסוקר בהרחבה בתקשורת העולמית. "אני מרגישה רע בשביל הילדים האלה, אני מרגישה רע בשבילו", אמרה הזמרת. "אני מאשימה, אני מניחה את ההורים, שהרשו לילדיהם לישון איתו. למה מייקל היה צריך את הילדים הקטנים האלה לבושים כמוהו?". עוד סיפרה סטרייסנד בראיון כי היא פגשה את ג’קסון מספר פעמיים ושהוא אף ביקש ממנה להקליט עמו דואט. "הוא היה מאוד מתוק, מאוד ילדותי" אמרה. "צרכיו המיניים היו צרכיו המיניים, והם קשורים במה שעבר עליו בילדות או ב-DNA שלו", הוסיפה. דבריה של סטרייסנד עוררו סערה ברשת, ובמאי הסרט דן ריד אף פרסם תגובה זועמת בחשבון הטוויטר שלו. "האם באמת אמרת את זה?", כתב ריד ותייג את סטרייסנד. הגולשים התייצבו לצד של ריד, תקפו את דבריה של סטרייסנד ואף איימו להחרים את הזמרת. “It didn’t kill them” @BarbraStreisand did you really say that?!#LeavingNerverland https://t.co/p4sIaPIHK6 — Dan Reed (@danreed1000) 22 במרץ 2019

