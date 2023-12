הארי ווטרס, בנו הבכור של מנהיג פינק פלויד לשעבר רוג'ר ווטרס, מנגן בימים אלו בלהקת מחווה לפינק פלויד. לפני עשור הוא ניגן עם הדבר האמיתי - הוא היה הקלידן בלהקת הליווי של אביו. אבל אז, ב-2014, רוג'ר ווטרס פיטר את בנו מהלהקה, יחד עם נגנים נוספים. עכשיו הוא מתייצב לראיון במגזין הרולינג סטון ומתייחס להתבטאויות השערורייתיות של אביו.

"אנשים אומרים, 'אה, הוא לובש מדי קצין אס אס, ועל הבלון בצורת חזיר בהופעות שלו יש מגן דוד'. ואני רוצה להגיד להם, יא פאקינג אידיוטים, הוא עושה את זה כבר 40 שנה, זו סאטירה. יש על החזיר גם סמל של מרצדס, פטיש ומגל, סימן של דולר - כל הרעות החולות של העולם", הסביר הארי, בנו של רוג'ר. אז עכשיו סמל היהדות הוא רעה חולה? טוב לדעת. כאשר עומת בעבר רוג'ר ווטרס עם האנטישמיות שבסמל מגן הדוד בהופעותיו, טען: "זה לא סמל יהודי, זה סמל ישראלי" והסביר שמדובר במחאה אנטי-ישראלית. עם זאת, הטענה של ווטרס שגויה, ומגן דוד הוא סמל שמזוהה עם היהדות עוד קודם הקמת המדינה היהודית. "אנשים מתבלבלים וחושבים שהוא אנטישמי, שזה ממש טיפשי", טוען בנו של רוג'ר ווטרס, למרות שגם חברו הקרוב לשעבר של ווטרס, דייויד גילמור, הגדיר אותו ככזה בשנים האחרונות.

