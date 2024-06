ונסה וייסי הבריטית הוציאה 630 פאונד (יותר מ-3,000 שקלים) כדי לקחת את בנה ג'סי, ילד עם תסמונת דאון, להופעה של הזמרת האהובה עליו, פינק. כשהגיעו למקומות שלהם באולם, שהיו מקומות ישיבה, ג'סי הקטן התחיל לעמוד ולרקוד, ולטענתה של אמו לא הפריע לאף אחד - אבל אז הגיעו מאבטחים, דרשו שג'סי ואמו ישבו, ובסוף הוציאו אותם מהאולם.

הסיפור נחשף בדיילי מייל, שם סיפרה וייסי את השתלשלות האירועים המצערים: האמא, בנה, וחברתן הגיעו למקומותיהן, וג'סי סירב לשבת והחליט לעמוד במקום. "עמדנו במושבים שלנו, ג'סי רקד. הוא בגובה מטר, הוא בידר את כולם", שיחזרה אמו. "ואז הגיעו שישה שומרים ואמרו לנו שאנחנו חייבים לזוז. כשהסברתי להם על המגבלה של ג'סי הם אמרו שאין שום דבר שהם יכולים לעשות, אנחנו צריכים לשבת במושבים שלנו או לזוז משם".

Mother's fury after she and her seven-year-old son with Down's Syndrome were booted out of Pink concert by '10 security guards' who made them feel 'like criminals' - because the excited little boy couldn't stay in his seat https://t.co/drDckUeGpx pic.twitter.com/yboT2sFjYN