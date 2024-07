כתב האישום נגד הזמר נחשף: בחודש מאי האחרון נעצר הזמר שון קינגסטון לאחר הופעה בקליפורניה, בחשד כי החזיק רכוש בשווי של כמיליון דולר אותו השיג באמצעות הונאה. במקביל למעצר, שוטרים פשטו על ביתו בפלורידה ועצרו גם את אמו. כעת משנעצרו ונחקרו השניים מואשמים רשמית בהונאה בשווי של מיליון דולר.

מכתב האישם עולה כי קינגסטון ואמו, ג'ניסף הונו מספר גדול של בתי עסק, ביניהם תכשיטן, סוחר מכוניות ועוד. הם עומדים מול אישומים של גניבה של מכונית מסוג קאדילק אקסלייד, תכשיטים בשווי 480 אלף דולר (1.7 מיליון שקל) ומיטה בשווי של 86 אלף דולר (כ-300 אלף שקל). אישומים נוספים נגד קינגסטון ואמו כוללים הונאה של בנקים וכתיבת צ'קים ללא כיסוי, מתוכם כמה צ'קים בשווי עשרות אלפי דולרים. בנוסף מואשם קינגסטון בהעברת רכוש גנוב והוא ניצב מול תביעות ממגוון בתי עסק אותם הונה.

שון קינגסטון זכה לפופולריות גדולה כשהוציא, בגיל 17 בלבד, את סינגל הבכורה שלו Beautiful Girls. השיר, שסימפל את להיט שנות החמישים Stand By Me של בן אי. קינג, הפך ללהיט קיצי במגוון מדינות כולל בישראל, וגם הסינגל שיצא אחריו, Me Love, זכה להצלחה גדולה יחסית - אותה התקשה לשחזר בהמשך.