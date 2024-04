הראפר האיראני תומאג' סלחי, שידוע כמתנגד חריף של המשטר בארצו, נידון לעונש מוות בגלל שהשתתף במחאות החיג'אב של 2022-2023 שהתסיסו את רחובות איראן. כלי תקשורת ערביים כולל העיתון האיראני Sharq אישרו את הידיעה היום (רביעי) בעקבות דבריו של עורך דינו של הראפר, כפי שדווח.

בשירים ובסרטונים שלו אמר סלחי תוך שהוא מתנגד למשטר באיראן, בין היתר כי השלטון במדינה הוא "מאפיה שמוכנה להרוג את כל האומה כדי לשמור על כוחה, כספה ונשקה".

בשנת 2022, תמונה של הראפר פורסמה על ידי השלטונות באיראן לאחר שנעצר בחשד שניסה לחצות את הגבול המערבי של איראן ולברוח מהמדינה, אז תועד עם עיניים מכוסות, תוך שמקורביו הכחישו כי ניסה להימלט. אלה טענו אז כי "הוא ידע שייעצר אבל סירב לעזוב את המדינה", בעוד מעריציו התחייבו לנקום: "אנחנו נשבעים בדם שעל כיסוי העיניים של תומאג' שננקום"

Beloved Iranian rapper, Toomaj Salehi, has been sentenced to death by the Islamic Republic after standing with the Iranian people during Woman Life Freedom Protests, and for anti government corruption song lyrics.



Yes, you read that right.



Death sentence for art & protest. pic.twitter.com/gnQjvnXrJn — Nazanin Nour (@NazaninNour) April 24, 2024