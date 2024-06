מוזיקאים ולהקות ממשיכים להחרים את ישראל, וגם להחרים חברות עם קשרים עקיפים לישראל. פסטיבל Latitude הבריטי אמור להתקיים בסוף חודש יולי באנגליה ולכלול שמות גדולים כמו להקת דוראן דוראן, אורביטל, וקסביאן, אבל מספר אמנים כבר הודיעו שיחרימו אותו. הסיבה? אחת מנותנות החסות לפסטיבל היא חברת השירותים הפיננסיים ברקליס, שסייעה כלכלית לחברות נשק שמקיימות סחר עם ישראל.

חרם דומה, בגלל חסות של "ברקליס", התקיים גם בפסטיבל The Great Escape באנגליה בחודש שעבר, וכן פעילים פרו פלסטינים ביחד עם פעילי סביבה ניפצו חלונות וצבעו בצבע אדום סניפים של ברקליס בלונדון ובערים נוספות בבריטניה - הכל בגלל התמיכה של החברה עם חברות נשק שמקיימות קשרי מסחר עם ישראל.

In relation to the Barclays sponsorship of Latitude Festival, we have signed a letter asking the festival to drop the bank due to their links with weapons firms involved in the genocide in Palestine.



We have also been working behind the scenes with a number of the acts... pic.twitter.com/DIGdmhDxIp