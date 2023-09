מה לא עושים בשביל דייט רומנטי: על פי דיווחים, טיילור סוויפט הגיעה לדייט במסעדה עם מושא אהבתה החדש, שחקן הפוטבול טרויס קלסי, ושילמה לאורחי המסעדה את החשבון שלהם בתמורה לכך שיעזבו מיד וישאירו את המקום ריק עבור שני הסלבס. הדיווח לא אושר על ידי אנשיה של סוויפט או של קלסי, אבל הטענה הוצגה על ידי מעריצה של סוויפט שנכחה באזור.

ביום ראשון האחרון סוויפט נצפתה במשחק הפוטבול של קלסי, שמשחק בקבוצת ה"קנזס סיטי צ'יפס", ששיחקו נגד השיקאגו ברז. היא נצפתה בקהל יחד עם אימו של קלסי, ולאחר המשחק נסעה איתו ברכב הספורט שלו. לטענת אנשים שהיו בקרבת המסעדה, ששמה לא נחשף, השניים הגיעו למסעדה בקנזס סיטי וסוויפט הכריזה שהיא תשלם את החשבון של כל יושבי המסעדה בתנאי שיתנו לה ולקלסי פרטיות. ככל הנראה, יושבי המסעדה נענו לבקשה - והשניים בילו לבדם.

So Taylor Swift emptied a restaurant for her and Travis Kelce, but they should give me double or I ain't leaving pic.twitter.com/5M73xLQzfm — Will ☀️⛩️ (@willnotclap) September 25, 2023

"למה אנשים צוחקים ומבסוטים מזה? הייתי אומר להם להזדיין משם, אני באמצע האוכל", תהה עוקב אחד בטוויטר בעקבות הדיווח. "יש שני סוגי אנשים בעולם", טען אחר, "אלה שיגידו 'היי אתם לא צריכים להגיד לי פעמיים, תארזו לי את האוכל החינמי שלי (זה אני), והאנשים היהירים שהיו אומרים 'זו אמריקה, הזכויות שלי... בלה בלה בלה'". מה אתם הייתם עושים?