השיר החדש של נועה קירל נשמע לכם מוכר? אתם לא לבד: מאז שיצא "אני" הבוקר (שני) מאזינים רבים שמו לב לדמיון בינו לבין שיר שיצא לפני כ-8 שנים: Me Too של הזמרת האמריקאית מייגן טריינור. הקצב של השניים דומה, השירה בפזמון כמעט זהה וכנ"ל המילים והמסר של הפזמון.

ב"אני" נועה קירל שרה בפזמון השיר: "אם לא הייתי אני הייתי רוצה להיות אני, הייתי רוצה להיות אני..." שוב ושוב. ב-Me Too טריינור שרה: If I was you, I'd wanna be me too ("אם הייתי אתה, הייתי רוצה להיות אני"). בקיצור, כמעט אותן המילים.

בין התגובות הרבות והמפרגנות לשיר החדש של נועה, רבים שמו לב לדמיון הבולט: "זה שיר של מייגן טריינור כפרה עלייך", כתב מגיב אחד. "אין סיכוי שרק אני רואה את הקשר למייגן טריינור", כתב אחר. מגיב נוסף כתב: "כמה הקהל פה לא מבריק שהוא לא שם לב שהיא גנבה אחד לאחד מהמילים, ללחן, לעיבוד ולקליפ את Me Too

של מייגן טריינור".

גם לשיר של טריינור מ-2016 הגיעו תגובות של מאזיני נועה קירל: "וואו, השיר החדש של נועה קירל זה בול זה", כתב מגיב אחד. כמובן, עולם הפופ ועולם המוזיקה בכלל מלאים בהשראות, דמיונות והשפעות - וכך היה תמיד. אז האם מדובר בצירוף מקרים או בהשראה? אתם מוזמנים להאזין ולהחליט בעצמכם.

מסביבתה של נועה קירל נמסר בתגובה: "נתייחס לטענות... בקליפ הבא".