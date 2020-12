2020 אמנם תסתיים השבוע, אבל נראה שכולנו נרגיש אותה שנים קדימה. למרות זאת, השבוע הקרוב הוא הזדמנות נהדרת לסכם את אחת השנים הכי מטורללות שעברו על המין האנושי, ואם נעצור רגע ונסתכל על מה שקרה במוזיקה השנה, כנראה שנאלץ לא רק להסתכל 12 חודשים לאחור - אלא עשרות שנים אחורה - כי מתברר ש-2020 הייתה השנה בה העולם חזר להאזין הרבה יותר למוזיקה ישנה ונוסטלגית.

נתוני Spotify שמתפרסמים היום מראים שגם אנחנו הישראלים האזנו הרבה יותר למוזיקה ישנה, מוכרת ומנחמת - ונראה שאין צורך להסביר מדוע כולנו, כמו רוב תושבי העולם, בחרנו להאזין לשירים והאמנים שמזכירים לנו ימים יפים ופשוטים יותר.

הקלאסיקות של העשורים הקודמים כנראה נתנו תחושה מסוימת של שפיות בתוך כל הבלאגן סביבנו, ובאופן מפתיע, כך לפחות על פי נתוני ההאזנה שמפרסמים אנשי אפליקציית הסטרימינג הפופולרית, העשור עם הקפיצה המשמעותית ביותר בסטרימים בשנת הקורונה היה העשורשל ה-50, עם עלייה של 5.43% בהאזנות לעומת השנה קודמת.

עשור נוסף בו נרשמה עלייה משמעותית בסטרימים, הוא שנות ה-60, עם עלייה של 3.43%. כמו כן, נרשמה גם עלייה של 68% במספר הפלייליסטים הנוסטלגיים, ולעומת זאת, שירים משנות האלפיים רשמו ירידה של 2.55% במספר הסטרימים. אגב, ישראל היא אחת המדינות (באופן יחסי כמובן) עם הקפיצה הכי משמעותית להאזנה של מוזיקה משנות ה-50 השנה, וממוקמת במקום 9 בעולם.

מה עוד. מתברר שהעלייה בסטרימים של המוזיקה ישנה, באופן מפתיע, מגיעה דווקא בעיקר ממאזינים צעירים - ומהנתונים עולה כי בקבוצת הגיל 0-17 מכל העולם, נרשמה עלייה של 14.20% בהאזנה לפלייליסטים נוסטלגיים. בקבוצת הגיל שאחריה, אנשים בגילאי 18-24, נרשמה עלייה של 5.89%, ובקבוצת הגיל 25-29 נמצאה עלייה של 7.64%.

עכשיו, אחרי האחוזים והנתונים, אנחנו משוכנעים שאתם מסתקרנים לדעת איזה שירים נוסטלגיים היו אלה שחזרו לככב הזנה - אלה השמות.

השירים הכי מושמעים השנה בארץ משנות ה-60

The Beatles - Here Comes The Sun

The Beatles - Yesterday

The Beatles - Come together

The Beatles - Blackbird

Simon & Garfunkel - The Boxer

השירים הכי מושמעים השנה בארץ משנות ה-70

Queen - Bohemian Rhapsody

כוורת - היא כל כך יפה

Elton John - Rocket Man

Queen - Don’t Stop Me Now

שלום חנוך - אדם בתוך עצמו





השירים הכי מושמעים השנה בארץ משנות ה-80

Queen - Another One Bites The Dust

David Bowie and Queen - Under Pressure

The Police - Every Breath You Take

Guns N Roses - Sweet Child O Mine

A-ha - Take On Me





השירים הכי מושמעים השנה בארץ משנות ה-90

מאיר אריאל - לא יכול להוריד ממך את העיניים

שלמה ארצי - היא לא יודעת מה עובר עליי

אריק איינשטיין ושלום חנוך - גיטרה וכינור

מוניקה סקס - מכה אפורה

ברי סחרוף - ככה זה (לאהוב אותך)





השירים הכי מושמעים השנה בארץ משנות האלפיים

אביתר בנאי - עד מחר

שלמה ארצי - תתארו לכם

דודו טסה, רוני אלטר - מעליות

עידן רייכל - שאריות של החיים

בית הבובות - סיגפו

בנוסף, השיר, "עד מחר" של אביתר בנאי מ-2009 הגיע למקום ה-43 ברשימת השירים המושמעים ביותר השנה בישראל,ו"תתארו לכם" של שלמה ארצי שיצא בשנת 2007 הגיע למקום ה-72 ברשימת השירים הכי מושמעים בשנה החולפת.

ואם נבחר לצלול מעט עמוק יותר למוזיקה אותה שמענו כולנו בשנה האחרונה בניסיון למצוא מעט נחמה, נגלה קפיצה של עשרות אחוזים בקלאסיקות ישראליות שמתאימות בדיוק למצב הרוח הלאומי במדינה שעברה שלושה סגרים תוך שנה אחת. להלן השירים עם הקפיצה המשמעותית ביותר השנה בסטרימינג של ספוטיפיי ישראל.