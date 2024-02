טקס פרסי הגראמי: בשנה האחרונה חשפה סלין דיון כי היא סובלת ממחלה קשה, "תסמונת האדם הנוקשה" - אבל היום היא הדהימה את כל תעשיית המוזיקה כשעלתה לבמה כדי להגיש את פרס "אלבום השנה" בטקס פרסי הגראמי ה-66 לטיילור סוויפט. למרות המחלה הקשה שמגבילה את תנועותיה ומונעת ממנה להמשיך להופיע, דיון נראתה יציבה ובטוחה כשפתחה את המעטפה והגישה את הפרס לסוויפט.

סוויפט זכתה בשני פרסים בלבד בערב זה, אבל שברה שיא של כל הזמנים: עם פרס "אלבום השנה" בו זכתה עבור אלבומה Midnights, הפכה סוויפט למוזיקאית שזכתה בפרסי "אלבום השנה" הרבים ביותר בהיסטוריית הגראמי, עם 4 זכיות. סוויפט ניצלה את הזכייה בגראמי כדי להכריז על אלבום חדש: אחרי שורה ארוכה של אלבומי עבר שהקליטה מחדש, סוויפט מוציאה אלבום של מוזיקה חדשה בעל השם המסקרן The Tortured Poets Department ("מחלקת המשוררים המעונים").

| Celine Dion presents Taylor Swift with Album of the Year at the 2024 #GRAMMYs



pic.twitter.com/fr7iCi1l78 — Taylor Swift News (@TSwiftNZ) February 5, 2024

נוכחותם של המלחמה והחטופים לא פסחה על טקס הפרסים הנוצץ. המוזיקאית וכוכבת הטיקטוק מונטנה טאקר הגיעה לטקס כשהיא לבושה בסרט צהוב ענק ועליו הכיתוב Bring Them Home - מחווה מרגשת ל-136 החטופים שנמצאים בשבי החמאס בעזה. בהמשך הטקס, הזמרת אנני לנוקס (סולנית "יורית'מיקס") עלתה לבמה במחווה לשינייד אוקונור המנוחה וקראה להפסקת אש בעזה. בנוסף, מחוץ לטקס התאספו עשרות מוחים פרו-פלסטיניים.

סרט צהוב ענק למען החטופים. מונטנה טאקר | צילום: Frazer Harrison/Getty Images

בנוסף, מנכ"ל ה-Recording Academy, הגוף המופקד על טקס הגראמי, התייחס בדבריו לנרצחים ב"נובה": "מוזיקה צריכה להיות מרחב בטוח. כשהיא מחוללת, זה פוגע בנו באופן עמוק... ב-7 באוקטובר חשנו זאת שוב כששמענו את החדשות הטרגיות מפסטיבל הנובה, כשמעל ל-360 אוהבי מוזיקה איבדו את חייהם ו-40 נוספים נחטפו", אמר הארווי מייסון ג'וניור בנאומו.

‼️RIGHT NOW: Hundreds in LA rally and prepare to march outside the Grammy Awards for Palestine



A little rain won’t deter the movement!#ShutItDown4Palestine pic.twitter.com/8iPCPlVCcv — Party for Socialism and Liberation (@pslnational) February 5, 2024

בפרס Record of the Year זכה להיט פופ שהיה חביב במיוחד גם עלינו בישראל - Flowers של מיילי סיירוס, שזכתה גם ב"הופעת הפופ הטובה ביותר". בשיר השנה זכתה בילי אייליש, עם הבלדה What Was I Made For? שנכתבה והוקלטה עבור הסרט "ברבי". הזמרת האגדית ג'וני מיטשל, שהופיעה בטקס אחרי שנים בהן הסתגרה בגלל מחלה, זכתה גם בפרס "אלבום הפולק הטוב ביותר".

בגזרת הרוק, זוהי חגיגה לרוק הנשי: את פרס "האלבום האלטרנטיבי הטוב ביותר" קיבלה להקת הרוק הנשית boygenius, שזכתה גם ב"שיר הרוק הטוב ביותר" ו"הופעת הרוק הטובה ביותר". בפרס אלבום הרוק הטוב ביותר זכתה להקת הפאנק פאראמור, עם הסולנית היילי וויליאמס.

the boys are big winners at the Grammys so far.



boygenius' debut full-length, the record, won Best Alternative Music Album, while "Not Strong Enough" captured both Best Rock Song and Best Rock Performance. pic.twitter.com/Gvky8wR3yT — CONSEQUENCE (@consequence) February 4, 2024

Congratulations to Joni, @brandicarlile, members of the Joni Jam, and the entire Joni family as AT NEWPORT takes home the GRAMMY for Best Folk Album! A remarkable 10th win for Joni—can’t wait for her performance tonight!



Photos by Emma McIntyre pic.twitter.com/byftS7YU3S — Joni Mitchell (@jonimitchell) February 5, 2024

תקרית מפתיעה נוספת נרשמה כאשר הראפר קילר מייק נעצר במהלך הטקס. מייק זכה בשני פרסים חשובים: שיר הראפ של השנה ואלבום הראפ של השנה - ולאחר מכן נצפה כשהוא מובל באזיקים על ידי שוטרים. חבריו של הראפר דיווחו כי הוא לא נעצר אלא רק עוכב על ידי שוטרים בעקבות עימות עם מאבטח ושהוא צפוי להשתחרר תוך זמן קצר.

Breaking: Rapper Killer Mike has been arrested in hand cuffs at the Grammys after winning three awards tonight for Best Rap Album, Best Rap Song and Best Rap Performance. ‼️ pic.twitter.com/e01ddszAuI — (@ambitiousspeech) February 5, 2024

טקס פרסי הגראמי הערוך והמתורגם ישודר הערב (שני) ב-21:00 בערוץ yes TV DRAMA ב-yes וב-STING פלוס.