נגה ארז נגד דרייק וקנדריק: בזמן שקנדריק לאמאר ודרייק רבים עד טיפת הדיו האחרונה באחד מהקרבות הכי דרמטיים שידע עולם ההיפ הופ בשנים האחרונות, הזמרת והראפרית נגה ארז מצטרפת לחגיגה, בערך - ומוציאה קטע ראפ חדש באנגלית בו היא לועגת לשני הראפרים, "בנים שנהנים לריב", ועל הדרך תוקפת את הסטודנטים האמריקאים בהפגנות, את ההתעלמות מהחטופים ואת ראש הממשלה. לקטע הקצר היא נתנה את השם Boys Just Wanna Have Fights - פרודיה על להיט האייטיז של סינדי לאופר, Girls Just Wanna Have Fun.

החלק הראשון של הקטע הקצר, כאמור, לועג לקנדריק ודרייק: "היו לי מספיק מלחמות... בטח אמא שלכם הייתה גאה בנו עכשיו, בנים", היא פונה אל השניים. "זה סוף העולם, נמאס לי להעמיד פנים... יש לי את המנדט לדרוש מכם הפסקת אש, קנדרייק", היא מכריזה, ועוברת לדבר על אירועי החודשים האחרונים: מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר, התגובות איתן היא מתמודדת כאמנית ישראלית עם קריירה בינלאומית והפגנות הסטודנטים נגד ישראל באוניברסיטאות בארצות הברית.

"ילדים חכמים עם תארים יקרים, תראו לי את הידע שלכם", תוקפת ארז את מחאות הסטודנטים בשיר, "למות כי אתה רוצה להחזיר את התינוק הג'ינג'י הביתה, יש שקט כשהאלמנות צורחות", היא אומרת, בהתייחס, כמובן, לכפיר ביבס. "הבי.די.אס מאיימים, הביביסי עורכים, המעריצים נוטשים, BBZNOT, די כבר, אין אותי, ביידן מממן, מישהו מתעשר, כולנו מתים פה" היא מסיימת.

אולי אין שום קשר אמיתי בין נגה ארז לקנדריק ודרייק, אבל השיר הקצרצר הביא לה תמיכה של אחד הראפרים המוערכים בעולם: באסטה ריימס, שהגיב שורה של אימוג'יז בוערים לפוסט של ארז - מחמאה גדולה מאין כמוהה. "היי אלוהים", כתבה לו ארז בחזרה.

הקטע של ארז פורסם גם בדפי היפ הופ ישראליים, ביניהם הדף hiphopworld.il, שם זכתה לעשרות תגובות שנאה ממעריצי היפ הופ שלא הבינו את כוונתה של ארז, וראו את השיר כניסיון לקבל תשומת לב על גב הריב בין דרייק לקנדריק. בתגובה כתבה להם ארז: "סתמו. באסטה אישר".