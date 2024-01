אם לא נותנים לך להשתתף באירוויזיון - תמציא אירוויזיון משלך: זו הגישה של רוסיה, שתקיים השנה את תחרות ה"אינרטוויזיון", תחרות שירה שנוצרה במקור בשנות השישים ונועדה להוות אלטרנטיבה קומוניסטית לתחרות האירוויזיון. בפועל, התחרות התקיימה במקור בשנים 1965-1968, לאחר מכן בסוף שנות השבעים, ופעם אחת אחרונה בשנת 2008. לפני כעשור הצהירה רוסיה כי תחייה את התחרות שוב ולא תשתתף באירוויזיון - אך הצהרות אלה לא מומשו. רוסיה, כזכור, מתקרבת לשנה השלישית ברציפות בה לא תשתתף בתחרות האירוויזיון, עקב הפלישה לאוקראינה. אולי הפעם נראה אינטרוויזיון נוסף.

ממשלת רוסיה הצהירה כי הקציבה סכום של 600 מיליון רובל (כ-23 מיליון ש"ח) לתחרות "אינטרוויזיון 2024" שתתקיים בסנט פטרסבורג. עד עתה, המדינה היחידה מלבד רוסיה שהצהירה שתשתתף היא אוזבקיסטן, אולם מדינות נוספות הן בעלות פוטנציאל להשתתף כיוון שנמצאות ב"חבר המדינות" שכולל גם את רוסיה, וכן בברית הכלכלית שכוללת גם את רוסיה: מדינות כמו ארמניה, אזרבייג'ן, בלרוס, ברזיל, סין, מצרים, אתיופיה, איראן, קזחסטן, ערב הסעודית, טג'יקיסטן ועוד. אף אחת ממדינות אלו, כאמור, טרם הצהירה רשמית על כוונה להשתתף בתחרות.

