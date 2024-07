מעריצים יכולים להיות אובססיביים, ולעקוב אחרי הזמר או הזמרת האהובים עליהם עד חדר המלון שלהם - אבל למזלם של מעריצי ליידי גאגא, היא לוקחת את זה ברוח טובה. מעריצי גאגא התאספו ליד בית המלון בו שהתה בימים האחרונים בפריז, אחרי שהופיעה בטקס הפתיחה של האולימפיאדה, וכשראו את הרכב של גאגא התחילו לשיר יחד את אחד משירי הסרט "כוכב נולד" בכיכובה: Always Remember Us This Way.

אחרי כמה רגעים של שירה משותפת, גג המכונית נפתח, וממנו הגיחה גאגא בעצמה שהמשיכה לשיר איתם. חלק מהמעריצים ההמומים השתיקו את היתר כדי שיוכלו לשמוע את הקול של גאגא, אבל לבסוף המעריצים והזמרת שרו יחד ברגע מקסים של חיבור. "יש אנשים שמגיע להם להיות מפורסמים", הגיב משתמש טיקטוק בתגובה לסרטון מחמם הלב.

ביום שישי האחרון, כאמור, הופיעה גאגא בטקס הפתיחה של אירוע הספורט הגדול בעולם, לצד סלין דיון שריגשה את הקהל כששרה לראשונה מאז שאובחנה כסובלת ממחלה קשה, ולצד איה נקמורה, הזמרת הצרפתייה שסבלה מבריונות וגזענות לאחר שדווח כי נבחרה לשיר בטקס.

במהלך השהות שלה בפריז סיפקה גאגא עוד כותרת רצינית כשחשפה, בפליטת פה, כי היא ובן זוגה מייקל פולנסקי מאורסים. ראש ממשלת צרפת גבריאל אטל שיתף סרטון טיקטוק תמים בו הוא מודה לגאגא על הופעתה בטקס הפתיחה. בסרטון נראה רגע המפגש בין ראש הממשלה לזמרת, ושם ליידי גאגא הכירה לראש הממשלה גם את בן זוגה, אותו כינתה "ארוסי". בכך אישרה הזמרת כי אכן היא ופולנסקי מאורסים.