ג'ון מאייל, אגדת הבלוז הבריטית, הלך לעולמו ביום שני האחרון בגיל 90. משפחתו הודיעה על מותו אתמול (שלישי). "בלב כבד אנחנו מבשרים שג'ון מאייל הלך לעולמו בשלווה בביתו בקליפורניה, מוקף במשפחתו האוהבת. בעיות בריאות הכריחו אותו להפסיק את קריירת ההופעות האפית שלו, והביאה שקט לאחד מלוחמי הדרך הגדולים בכל הזמנים", הצהירה משפחתו.

ג'ון מאייל ידוע בעיקר בתור "הסנדק של הבלוז" בבריטניה - אדם שבלהקה שלו, The Bluesbreakers, ניגנו כמה מהכוכבים הכי גדולים של הרוק: אריק קלפטון, מיק טיילור ("הרולינג סטונס") ושלושה מחברי להקת פליטווד מק: מיק פליטווד, פיטר גרין וג'ון מקווי.

בנוסף ליכולת גילוי הכשרונות שלו, מאייל היה מוזיקאי מופיע עם רקורד אגדי שהמשיך לנגן ממש עד שנותיו האחרונות, גם בגילו המופלג. לפני שנתיים הוציא את אלבומו האחרון בגיל 88, The Sun Is Shining Down. ב-2005 קיבל תואר אבירות ממשפחת המלוכה הבריטית, ובאוקטובר 2024 היה אמור להיכנס רשמית ל"היכל התהילה של הרוק אנד רול".