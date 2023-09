21:32 עוד שיר ישן: נועה התיישבה על שרפרף, קרוב ככל שהיא יכולה לקהל, וביצעה את "יש בי אהבה". גם בנו יש.

21:28 והנה עברנו לחלק המרגש של הערב. נועה נושאת נאום לקהל: "כשאתה במקצוע הזה אתה נתון לביקורת 24/7 על כל דבר קטן. ואיך לומר - זה לא תמיד קל, זו האמת. אז השיר הזה מזכיר לי לפחות שזה רק המסביב, ומה שחשוב, מה שאני רואה מול העיניים שלי, זה אתם. זה הקהל הכי מדהים בעולם. בשביל זה אני כאן, בשביל רגעים כאלה" - אמרה ועברה לביצוע של "רעשים", שהוציאה במקור יחד עם אושר כהן.

21:20 נועה ירדה מהבמה להחליף תלבושת, וחזרה מהר עם "פרובוקטיבית" ו"אם אתה גבר" כשהיא יושבת על כס מלכות לבן ומסכה על הפנים. דרמטי.

21:15 הנה סגירת מעגל נחמדה: איזי הופיע אי שם בבת המצווה של נועה קירל (ונועה הוסיפה: זה קצת מרגיש כרגע כמו הבת מצווה שלי, רק עם 60 אלף איש"). הוא כתב את השיר הראשון שלה, "מדברים". עכשיו הוא עלה לבמה וזה מה שהיה לו להגיד: "בעשור האחרון את הוכחת לכולנו מה זה מוסר עבודה וחריצות, ודבקות במטרה. אני גאה להגיד לך שאני אחד המערצים הכי גדולים שלך". נועה ענתה: "נראה לי שהשארנו פה איזושהי גושפנקא", והשניים עברו לביצוע משותף של, כמובן... השיר "גושפנקא".

נועה קירל ואיזי בפארק הירקון

21:05 נועה ממשיכה עם "אמבולנס", במקור דואט עם בן הזוג דאז, מרגי - אבל הרבה מים זרמו בביצה מאז שהשניים האלה היו זוג. הגרסה הייתה מקוצרת, והחלק של מרגי נעלם באלגנטיות, חוץ מהופעה קצרצרה בפזמון. משם היא ממשיכה ל"מיליון דולר" שמקבל סוג של טוויסט ים תיכוני בפזמון. על הבמה יש כבר 20 רקדנים.

נועה קירל בפארק הירקון

21:03 ממשיכים עם הסטליסט - נועה עברה ל"פעמון", ל"דראם" ולאחד מלהיטי הפריצה שלה, אי שם ב-2015, כשהייתה ילדה - "קילר". סלפי עם קהל של משתוללים, כפי שאומר הפזמון. והקהל אכן משתולל.

20:58 נועה סיימה את הנאמבר הראשון, ולפני שהמשיכה לשיר הבא פנתה לקהל המריע: "אתם הקהל הכי מדהים בעולם. אני אוהבת אתכם מעומק הלב שלי. עבדנו קשה כדי להרים לכם ערב מטורף. אני אשמח שערב אחד נשים הכל בצד, נשיר ונרקוד ביחד. פארק הירקון, אתם מוכנים?! Let's Go!"

20:54 זה קורה. נועה קירל עלתה לבמה, או יותר נכון - ירדה אל הבמה על ירח מגובה 10 מטר, ברקע דז'ה וו עם קולות רקע שנשמעים כמו מקהלת כנסייה.

20:50 על הבמה הופיע כיתוב לבן על רקע שחור: DO YOU WANNA SEE ME DANCE? כן, נועה, אנחנו בהחלט רוצים.

20:23 העצמה נשית? לאורך כל זמן ההמתנה לעלייה של נועה, המוזיקה שמתנגנת היא אך ורק של כוכבות פופ מחו״ל: ליידי גאגא, אריאנה גרנדה, דסטניז צ'יילד, ובעיקר: ביונסה. הרבה, הרבה ביונסה. גירל פאוור!

20:09 נועה קירל בפארק הירקון, בפעם השנייה - הנה זה קורה. עד שנועה תעלה לבמה לבצע את כל הלהיטים שהוציאה מאז שפרצה ב-2015, גני יהושע התמלאו בעשרות אלפי מעריצים. לפי ההפקה צפויים להגיע להופעה כ-60 אלף איש.

לטובת מופע החימום נבחרה מאיה דדון בת ה-17, שחתומה גם היא אצל רוברטו, סוכנה של נועה. דדון עלתה לבמה, והקפיצה את המעריצות, שגיל רובן לא עולה על 15.

בהמשך צפויים לעלות לבמה יחד עם נועה כוכבת האירוויזיון אלני פוריירה, אודיה ואיזי.

