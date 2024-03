רגע מביך או מחווה יפה? סופי אליס-בקסטור, כוכבת הפופ הבריטית, הגיעה להופעה בתאטרון בטאקלאן בפריז - אותו תיאטרון בו, במהלך הופעה של להקת הרוק Eagles of Death Metal, מחבלים פתחו באש ורצחו בדם קר 130 אנשים בנובמבר 2015. במהלך הופעתה, היא שרה את הלהיט הגדול שלה, שקיבל טוויסט חסר תאקט בבאטקלאן - Murder on the Dancefloor.

לכל הפחות, היא ניגשה לסיטואציה בחן: "זה לא מרגיש לי נכון פשוט לפצוח בשיר בשם "רצח על רחבת הריקודים" בלי להתייחס להיסטוריה", אמרה לפני שהתחילה לשיר. "אני רק רוצה להגיד שהשיר הזה הוא לא שיר עם רוע בלב שלו. כל הכוונה של השיר הזה היא להכניס אושר ומוזיקה אל רחבת הריקודים" - אמרה ופצחה בלהיט הגדול שלה.

להגנתה של אליס-בקסטור, לא הייתה לה הרבה ברירה: Murder on the Dancefloor הוא השיר שהחזיר אותה לתודעה בימים אלה, כ-20 שנה לאחר שיצא. השיר זכה לפופולריות מחודשת כאשר הושמע בסופו של אחד הסרטים המדוברים של השנה האחרונה, Saltburn - ומאז הקריירה של אליס-בקסטור חוותה תחייה מחדש, והשיר חזר למצעד הלהיטים הבריטי. סביר להניח שרוב המעריצים שהגיעו להופעה הגיעו במטרה לשמוע את "רצח על רחבת הריקודים" באופן ספציפי, ולכן - לא היה פייר שהייתה נמנעת מלשיר אותו רק בגלל ההקשר העגום של הבאטקלאן.