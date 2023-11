אנה קלרה בנווידס הייתה מעריצה גדולה של טיילור סוויפט - "סוויפטי", כפי שהן מכנות עצמן. היא הגשימה חלום ב-17 בנובמבר, כשהגיעה להופעה של סוויפט בריו דה ז'נרו שבברזיל, מולדתה, והגיעה לאצטדיון ההופעה כבר בשעה 11 בבוקר כדי לחכות עם חברה לכוכבת. היא לא שיערה בנפשה שאלו יהיו שעות חייה האחרונות. בשעה 7:30 בערב היא התמוטטה באפיסת כוחות אחרי שעות בחום עם כמות מים מינימלית, ובבית החולים נקבע מותה שעה לאחר מכן.

במסגרת סיבוב ההופעות הענק והרווחי שלה, The Eras Tour, הגיעה טיילור סוויפט לשש הופעות בברזיל - חציין בריו דה ז'נרו וחציין בסאו פאולו. זו הפעם הראשונה מזה למעלה מעשור בה הגיעה סוויפט לברזיל, והמעריצות והמעריצים נהרו בהמוניהם. הימים האחרונים הביאו איתם גל חום מזעזע לאמריקה הלטינית כולה וספציפית לברזיל, עם טמפרטורות של 37 מעלות צלזיוס בריו דה ז'נרו. על הפקת ההופעות בברזיל הייתה אחראית החברה T4F - Time For Fun. כשהגיעו המוני המעריצים לאצטדיון בשעות הבוקר דאגו לשתות כמויות רבות של מים כדי להתמודד עם החום, ואיתם גם בנווידס וחברתה, שהגיעו, כאמור, כבר ב-11 בבוקר.

