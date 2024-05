| צילום : Corbis/Corbis via Getty Images, EBU

ברברה פראווי, אחת מכוכבות האירוויזיון האהובות של השנים האחרונות, עומדת לצד עדן גולן ונגד המתקפה שהזמרת הישראלית התמודדה איתה השנה: "היה לה כוח אדיר לספוג את כל זה ועדיין לשיר". פראווי, שהביאה את צרפת למקום השני באירוויזיון 2021, אמרה את הדברים בראיון בערוץ 5 הצרפתי.

"איך הגבת לתמונות האלה, של קריאות הבוז נגד עדן גולן?" שאלה המראיינת את פראווי. "זה היה מאוד קשה לראות, לא רק לי אלא לכל היהודים, ולא רק עדן אלא גם טלי, שייצגה את לוקסמבורג", ענתה הזמרת. "אלה נשים שקיבלו איומי מוות, בנות מתחת לגיל 30... כשאתה מקבלים מסרים אלימים רק במדינה שלך, רק בצרפת, זה כבר גיהינום. כשזה הופך למשהו בינלאומי, לינץ', אני לא יכולה אפילו לדמיין. אני חושבת שזה כוח אדיר שהן עשו את זה ועדיין שרו. אני לא יודע אם הייתי מצליחה, אם היה לי את הכוח, הייתי מאוד מפחדת", הצהירה.

"Je trouve que c’est une puissance incroyable d’avoir quand même osé chanter. Je pense que j’aurais eu très peur, c’est très fort et très politique."@Babpravi revient sur les huées envers la candidate israélienne à l’Eurovision dans #CLHebdo pic.twitter.com/9xeUa2RPhl — C l’hebdo (@clhebdo5) May 18, 2024

לצד גולשים ישראלים ופרו-ישראלים רבים שסמכו על דבריה התומכים של פראווי בעדן גולן, היו מעריצי אירוויזיון רבים שהתאכזבו מהזמרת הצרפתייה. "ברברה פראווי משבחת את עדן גולן... אני לא מאמינה שאני אומרת את זה אבל תודה לאל שמונסקין זכו", כתבה מעריצה מאוכזבת בהתייחס לאירוויזיון 2021. "ברברה פראווי משבחת את עדן גולן... למה שאני לא אהרוג את עצמי פשוט", כתב חובב אירוויזיון אחר.

אחרים, מנגד, תקפו את המעריצים על כך שהם "מבטלים" את פראווי בעקבות מילות התמיכה שלה. "זה עצוב לראות מעריצי אריוויזיון מגלים שחלק מהזמרים האהובים עליהם הם יהודים, ואז הם מבטלים אותם בגלל זה. זה מגוחך כמה לאט הם מגלים את זה, גם", כתבה משתמשת טוויטר אחת.