המחאה נגד השתתפות ישראל באירוויזיון עולה שלב - וכעת לא רק ישראל עצמה מקבל איומי חרם מצד מעריצים, אלא גם הזמרת הישראלית שתייצג את לוקסמבורג באירוויזיון, טלי גולרגנט, הידועה בשם הבמה "טלי". הזמרת הצעירה נבחרה במוצ"ש לייצג את לוקסמבורג באירוויזיון 2024 לאחר כ-30 שנות היעדרות מהתחרות, וברגע שנבחרה ספגה מתקפה ברשת מצד מעריצי אירוויזיון אנטי-ישראלים.

"תחרימו את ישראל ואת מדינת הלווין החדשה שלה, לוקסמבורג", כתב עוקב אחד בתגובה לסרטון של טלי מתחרות הקדם אירוויזיון בלוקסמבורג. שמו של השיר של טלי הוא Fighter, ועוקב אחר הגיב: "היא נלחמת בילדים פלסטינים קטנים". "עוד טרוריסטית", כתב עוקב נוסף.

"מצטערת לאכזב חברים, אבל למרות שישראל עוברת חרם הם עדיין יקבלו ייצוג באירוויזיון דרך לוקסמבורג, תודות לטלי. הם סוג של ניצחו ואני שונאת את זה", כתבה צייצנית מתוסכלת אחרת. גולשים פרו-ישראלים, לעומת זאת, ניצלו את הזכייה של טלי בקדם כדי להטריל חשבונות אנטי-ציוניים: "ככה נראים מעריצי אירוויזיון אנטי-ישראלים כשהם מגלים שיהיו שני זמרים ישראלים במאלמו", כתב אחד בצירוף תמונה של אישה בוכה.

אחרים נכנסו למחוזות הקונספירציה: "החזרה של לוקסמבורג קרתה רק כי טלי אשכולי זרקה כסף על איחוד השידור הלוקסמבורגי כדי ליצור מופע בהפקה ישראלית שתהיה מוטה לטובת ציונית שאפילו לא דוברת את 3 השפות של המדינה שהיא מייצגת", כתב חשבון טוויטר אחד.

sorry to break it to you my besties but even tho israhell gets banned by a miracle they will still be represented through luxembourg now thanks to tali



