כפי שנחשף ב-mako: אירוע ענק של קהילת פסטיבל הנובה, בו התחולל טבח של מחבלי חמאס ב-7 באוקטובר, יתקיים בחודש יוני בפארק הירקון, תל אביב. האירוע, שזכה לכותרת We Will Dance Again (אנחנו נרקוד שוב) - הצהרה שנמסרה על ידי מארגני ה"נובה" עוד בחודש נובמבר, שבועות ספורים לאחר הטבח. האירוע הגדול יתקיים ב-27 ביוני ויכלול הופעות של אמנים בולטים, ביניהם בניה ברבי, ברי סחרוף, ג'ירפות, "היהודים", התקווה 6, זהבה בן, כנסיית השכל ואמנים נוספים.

בנוסף, בהתאם לקו המוזיקלי המקורי של המסיבה שהפכה למרחץ דמים, יכלול האירוע שורה ארוכה של אמני טראנס: אסטרל פרוג'קשן, אסטריקס, דרוויש ועוד. על פי המארגנים, מטרת האירוע היא "קריאה להשבת החטופים, הנצחת הנרצחים בנובה, וגיוס כספים למטרות שיקום שורדי הפסטיבל ומשפחות הנרצחים".

כזכור, פסטיבל "נובה" היה מסיבת ענק באזור קיבוץ רעים שהפכה לסיוט מחריד כשמחבלי חמאס פרצו את הגדר והתקיפו את יישובי עוטף עזה ואת המבלים במסיבה. צעירים רבים ניסו למצוא מחסה ולברוח מהאזור כאשר התחיל שיגור הטילים, אך מחבלי חמאס תפסו אותם גם במרחבים המוגנים בהם שהו. בסך הכל נרצחו למעלה מ-360 אנשים באותה מסיבה שהפכה למרחץ דמים, ותהפוך לחלק בלתי נשכח, מדמם וכואב בדברי הימים של סצנת הקלאבינג הישראלית.

בסוף חודש נובמבר האחרון הגיעו שורה של דיג'ייז לשטח בו התקיימה המסיבה, ותקלטו מול תמונותיהם של הנרצחים. "זה יותר חזק ממני, התחלתי לבכות ברגע שלחצתי פליי", סיפר סקאזי ל-mako אודות המיצג המצמרר. "נלחמתי בזה כל הסט, אבל זה יותר חזק ממני"