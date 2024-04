קנדריק לאמאר שחרר את euphoria, הדיס טראק המצופה שלו על דרייק, אחרי לא מעט המתנה ממעריצים ברחבי העולם. הסכסוך שפיצל את עולם ההיפ הופ האמריקאי לשניים (בצד אחד נמצא דרייק ובצד השני כולם, בערך) בחודש האחרון, הגיע היום לשיא חדש עם השיר של קנדריק שהגיע כבר ל-4 מיליון צפיות ביוטיוב בתוך 5 שעות בלבד.

במשך 6 דקות ועל גבי שלושה ביטים שונים, קנדריק מכריז בלי בושה שהוא ההייטר הכי גדול של דרייק: "אני שונא את איך שאתה הולך, אני שונא את איך שאתה מדבר, אני שונא את איך שאתה מתלבש". כמו ריק רוס, גם קנדריק טוען שדרייק עבר ניתוח להשתלת קוביות. כאמור, מדובר ב-6 דקות של שיר ובאחד מהראפרים המושחזים בתעשייה, אז אי אפשר לתמצת את הכל ואתם תיאלצו להאזין לו בעצמכם, אבל כן נגלה לכם שקנדריק מתייחס לאדוניס, הבן של דרייק שנחשף בסכסוך המתוקשר האחרון שלו עם פושה טי. אה, והוא מחליט שאסור לקנדריק להגיד את ה-N Word יותר כי הוא לא באמת שחור.

הסכסוך בין דרייק לקנדריק לא חדש, והוא למעשה התחיל לפני כמעט עשור, אבל לאחרונה חזר לכותרות כשהכוכב הקנדי הכריז שהוא אחד משלושת הגדולים יחד עם קנדריק וג'יי קול בשיר המשותף שלהם First Men Shooter. קנדריק לא התחבר למסר והפתיע כשיצא נגד השניים ששיתפו פעולה, בשיר Like That מתוך האלבום של פיוצ'ר והמפיק מטרו בומין. שגם הם, בסכסוך מתברר עם דרייק.

דרייק בתגובה הוציא את Push Ups (שדלף ספק בכוונה ספק בטעות לפני היציאה הרשמית) ובמהלכו דרייק לעג לקנדריק ורמז, תיאוריית המעריצים, שבגלל ענייני חוזים דרייק מרוויח כסף מהתמלוגים של קנדריק. בנוסף, הוא הקליט שיר בו השתמש (באמצעות בינה מלאכותית) בקולותיהם של טופאק, שנרצח לפני 28 שנה, וסנופ דוג, שעדיין חי ובועט. במהלך השיר טופאק וסנופ דוג מפצירים בקנדריק שיענה לו אחרי שהוא תקף אותו בשביל לשמור על המוניטין שלהם כראפרים מקליפורניה.

המשפחה של טופאק המנוח לא אהבו, בלשון המעטה, את השימוש של דרייק בקולו של טופאק. הם שלחו מכתב עם בקשה להפסקת פעילות לצמיתות וביקשו שיסיר את השיר מהרשת. "מדובר בהפרה מחפירה של הדמות של טופאק ושל זכויות בעלי העיזבון שלו, שימוש לרעה במורשת של אחד מאמני ההיפ הופ הגדולים של כל הזמנים", טען עורך הדין של מנהלי העיזבון של הראפר, הווארד אי. קינג. כעבור מספר שעות הראפר הקנדי נאלץ למחוק את השיר.