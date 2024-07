דייב מת'יוס, הזמר האמריקאי המצליח, לקח חלק במחאה נגד נאום נתניהו בקונגרס. קהל רב הגיע להפגין בגבעת הקפיטול מול בנייני הממשל האמריקאי, וביניהם גם הזמר והיוצר שזכה להצלחה בארה"ב החל מאמצע שנות התשעים. המפגינים נגד נתניהו החזיקו שלטים ועליהם כיתובים כמו "פושע מלחמה מבוקש" עם תמונתו של ראש ממשלת ישראל.

בראיון ל"אל-ג'זירה" סיפר מת'יוס במהלך ההפגנה: "אני חושב שזה נורא שרוב העולם מסתכל על האיש הזה (נתניהו) ועל מה הוא עושה בעזה, בגדה המערבית ובמזרח ירושלים, ואנחנו מקבלים אותו להיכלות הקדושים-כביכול של הממשלה שלנו. האיש הזה הוא הפסגה של המכשול נגד חופש, וזה שאנחנו נותנים לו לבקר במדינה שלנו זה שערורייתי. זו הבעת תמיכה דוחה במישהו שלא מגיעה לו התמיכה שלנו", הכריז.

Musician Dave Matthews protesting against Netanyahus visit: "I'm ashamed that my tax dollars are going to the brutalising of an entire people" pic.twitter.com/g6wMwOnAHv