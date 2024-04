"דבור" הוא שם שלקהל הישראלי מעורר אסוציאציה של... דבור, דבורה, צרעה. אבל עבור סצנת הראפ בעולם הערבי מדובר בשם שצובר כבוד ותהילה בשנים האחרונות: דבור, ששמו האמיתי הוא מוחמד קראקי, לא פעיל כראפר שנים רבות - בערך מאז 2020 - אבל ב-2021 שיר שלו, Inn Ann, הפך לסוג של המנון לא רשמי של גורמים פרו-פלסטינים במבצע "שומר החומות". כעת קראקי התראיין למגזין GQ Middle East, סיפר על ההצלחה של השיר, וכמובן, באופן לא מפתיע, לא אמר מילה על חמאס ועל הטבח המחריד בו רצחו מחבלים כ-1,200 ישראלים.

דבור מספר שהגיע לראפ דרך ראפר פלסטיני אחר, שזוכה להצלחה בקרב הקהל והמבקרים כאחד: שאב ג'דיד. "שמעתי את השירים שלו והרגשתי שהוא מדבר על החיים שלי בשלב מסוים שלהם, ואמרתי לעצמי, 'למה שאני לא אעשה מה שהוא עושה?'". אם סצנת הראפ הישראלית היא זעירה, סצנת הראפ הפלסטינית היא, כמובן, קטנה עוד יותר - והשניים נפגשו והחלו לשתף פעולה במהרה.

זה מה שהוביל אותם גם לשיתוף פעולה באותו שיר שהפך ללהיט בקרב הקהל הפלסטיני ותומכיו ב-2021 - Inn Ann. קשה לתרגם את השיר שרווי במשחקי מילים, סלנג מקומי, ציטוטים וראפ מהיר, אבל בואו נגיד שהוא לא בדיוק בעד הצד הישראלי. "אנחנו ילדי אל-קודס... בעזה אנשים חופרים מנהרות... דיברתי עם חברים שלי בנפחא (בית כלא לאסירים בטחוניים), הם מגיעים", ועוד שילובים בין התרברבויות ראפ וקריאה לאינתיפאדה.

השיר זכה ל-10 מיליון השמעות בספוטיפיי ו-80 מיליון צפיות ביוטיוב - פריצה מוחלטת מחוץ לגבולות הסצנה הפלסטינית. בתגובות לסרטון תמצאו בדיוק את התגובות שציפיתם לראות: "אני מ____ ואני עומד עם פלסטין", וכמובן הסלוגן ה"אהוב": "From the river to the sea, Palestine will be free".

במהלך הראיון משתף דבור\קראקי בדעותיו: "פלסטין נדפקה, אבל לא מאז האינתיפאדה השנייה - מאז 1945", הוא טוען. "אני חושב שאין נושאים חשובים יותר ממה שקורה עכשיו, ועל זה אני מדבר". שוב, כאמור, בלי אף התייחסות ישירה למעשים של ארגון הטרור חמאס.