דני מינוג בדרך לאירוויזיון? עבור אנשים רבים, דני מינוג היא, במקסימום, אחות של זמרת הפופ קיילי מינוג. אבל באוסטרליה, מולדתה, היא כוכבת בזכות עצמה: לאורך השנים פיתחה קריירה עצמאית הן כשחקנית באופרות סבון אוסטרליות והן כזמרת, עם מספר להיטים שכיכבו במצעדים הבריטיים והאוסטרליים. עכשיו, מעריצי אירוויזיון משוכנעים שהיא בדרך לייצג את אוסטרליה באירוויזיון 2024 בשוודיה, ולמרות שעדיין לא יצאה הכרזה רשמית - זה בהחלט נראה סביר.

הסיבה לחשדות: ביום שלישי האחרון חשף חשבון הטוויטר הרשמי של האירוויזיון את הבמה עליה יתחרו המתמודדים והמתמודדות במאלמו, שוודיה. דני מינוג פרסמה מחדש את הפוסט של האירוויזיון וכתבה: "הבמה מוכנה, והספירה לאחור התחילה", מעריצים התחילו לחשוד שזו דרכה של דני לרמוז כי היא הולכת להשתתתף בתחרות ב-2024, ואז הגיעה התשובה של האירוויזיון שחיזקה את החשדות: "אני מתחיל לתהות", כתב לה החשבון הרשמי של התחרות - רפרנס לשירה של מינוג שנקרא I Begin To Wonder. הכרזה רשמית עדיין לא הגיעה, אבל נאמר זאת כך - אם לא מדובר בהכרזה על השתתפות בתחרות האירוויזיון, אז זו בעיקר התנהגות מאוד מוזרה.

The stage is set…and the countdown has begun! https://t.co/6DMJEKVIXe