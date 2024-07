קניה ווסט בנה חלק גדול מהסגנון המוזיקלי הייחודי שלו על דגימות (סימפולים) משירים אחרים, אבל בשנים האחרונות הוא מסתבך שוב ושוב בגלל טענות שהשתמש בשירים של אחרים שלא כחוק, בלי לבקש אישור - או דווקא לאחר שביקש אישור וסורב. לטענת התביעה, קניה השתמש בקטע מוזיקלי בשם MSD PT2 שנוצר על ידי אמן ששמו לא הוזכר בתביעה. ע"פ הכתוב, הראפר והמפיק השתמש בקטע בשני שירים מתוך אלבומו Donda למרות שבתחילה ביקש אישור שימוש וקיבל סירוב ממחזיקי הזכויות.

אחד מעורכי הדין האחראים על התביעה, עו"ד אורן ורשבסקי, הסביר: "התביעה הזו היא לא רק סביב התשלום לכותבים, היא עוסקת בזכויותיהם של אמנים, מוזיקאים וכותבי שירים להחליט כיצד משתמשים ביצירות שלהם. לבעלי קניין רוחני יש זכות להחליט כיצד משתמשים בקניינם כדי למנוע הפרת זכויות שנעשית בידי גנבים חסרי בושה".

Ye, the musician formerly known as Kanye West, is facing a new lawsuit in California federal court claiming he misused other artists' music in two songs from his hit 2021 album ‘Donda’ https://t.co/MqaRBFTko0 @blakebrittain pic.twitter.com/vKRwzpFGQ9