בן אל תבורי וטקאשי סיקסניין - שיתוף הפעולה הבינלאומי בחוץ: כפי שחשפנו כאן ב-mako, השיר I Still See Your Fac, שבן אל עבד עליו יחד עם הראפר טקאשי סיקסניין ובת זוגו הראפרית הדומיניקנית ילין לה מס ויראל יצא היום יחד עם קליפ שצולם במיאמי לפני מספר שבועות כשתבורי שהה שם.

בן אל פגש באקראי שני אנשי עסקים ישראלים בשם שלומי איבגי ויוגב שבו, שמנהלים את חברת Fume Qrjoy ומהווים מנהלים ואנשי סוד עבור טקאשי. בעקבות המפגש החליטו בן אל וטקאשי להיפגש לסשן מוזיקלי לא מחייב שהוליד חיבור בין השניים, ומשם הדרך לשיר ולקליפ הייתה קצרה, כך מספרים מצידו של בן אל.

גם לטקאשי עצמו היו מילים חמות להגיד על שיתוף הפעולה: "הבחור הזה הוא איש מוכשר, נכנסנו לסטודיו, היה בינינו קליק וזה פשוט קרה", סיפר הראפר. "הביט של השיר נוצר בעשר דקות". טקאשי הגדיר את בן אל כ"חבר טוב, עם וייבים טובים", והביע תקווה שהשניים יוכלו לעבוד על עוד מוזיקה בהמשך. "אני מקווה שאוכל להגיע לישראל, אני אוהב את ישראל. אמא שלי חושבת שהיא יהודיה, גדלנו בכנסייה, והייתי שר שירים על ישראל, אז אני אשמח להגיע, אף פעם לא הייתי, ונקווה שתהיה הרבה אהבה שם".

כבר מספר חודשים שבן אל תבורי נמצא בעיצומן של הכנות לקאמבק ולחזרה לאולפן ולבמות, באחד הצעדים המוזיקליים המסקרנים של השנה האחרונה בישראל. אחרי שגייס כוורת של אנשי מקצוע סביבו והחתים את המעורבים על חוזה סודיות, חשף כי האלבום יכלול "טקסטים אישיים על הפרידה מסטטיק" ונתן טעימה מתוך אחד השירים, תבורי כאמור מוציא היום, סוף סוף, שיר חדש.