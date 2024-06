סת' בינזר, הידוע בשמו שיפטי שלשוק, סולן להקת "קרייזי טאון", נמצא מת בביתו בגיל 49. "קרייזי טאון" זכו להצלחה גדולה בשנת 2000 עם הלהיט Butterfly, שיר ראפ-רוק שזכור בזכות השורה החוזרת בפזמון: Come, my lady, come come, my lady, you're my butterfly, sugar, baby.

על פי דיווחים חדשותיים, שלשוק נמצא מת בביתו מוקדם יותר השבוע. לא פורסמו פרטים על מצבו ועל נסיבות מותו נכון לכתיבת שורות אלו. שלשוק הותיר אחריו שני ילדים, היילו וגייג'. לאורך חייו סבל הזמר והראפר ממגוון התמכרויות לאלכוהול ולסמים, עליהן ניסה להתגבר כשהשתתף בתוכנית הריאליטי Celebrity Rehab ("גמילה לסלבריטאים"). ב-2012 הוא נעצר על תקיפה ועל אחזקת קוקאין.

בחודש אפריל בשנה שעברה נראה שלשוק כאשר הוא לוקח חלק בקטטה אלימה עד זוב דם עם הסולן השני של להקת "קרייזי טאון", בובי ריבס. שלשוק לא הגיע להופעה וריבס נאלץ לחפות עליו, וכאשר הגיע באיחור ניכר פרצה ביניהם קטטה אלימה במיוחד. חברי קרייזי טאון לא טרחו להבהיר את פרטי הסכסוך ביניהם, אבל בסרטון שהעלה לאינסטגרם סיפר ריבס, שחטף את רוב המכות בריב הזה: "אני ושיפטי נכנסנו לריב קטן אבל הכל טוב, אנחנו אחים".