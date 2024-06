קריאות בוז לישראל: רגע לא נעים בהופעה של הכוכבת הקולומביאנית קרול ג'י. הזמרת הלטינית המצליחה הגיעה אתמול (ראשון) להופעה באמסטרדם, ובמהלכה הצביעה על מגוון המעריצים שהגיעו והניפו את הדגל של מדינתם. ביניהם שמה לב קרול ג'י גם למעריצים עם דגל ישראל.

"אני רואה אנשים מישראל!" קראה הזמרת, אבל בתגובה - הקהל התחיל בקריאות ושריקות בוז. הסרטון של קרול הפך ויראלי ברשתות החברתיות, אבל הקטע בו היא ציינה דגלים של מדינות אחרות נחתך, מה שנתן את הרושם שהיא נתנה תשומת לב מיוחדת לדגל הישראלי. בתגובה, היו כאלה שהגנו עליה - ומעריצים אחרים, אנטי-ישראלים, שתקפו אותה.

Karol G openly showed support to Israel last night at her concert in Amsterdam when a fan was waving its flag.



She was deservedly booed by the crowd after her comments.pic.twitter.com/D7tcJsh5SG