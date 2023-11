בלאק אייד פיז הוא אחד מהרכבי הפופ הכי מצליחים של שני העשורים האחרונים, עם להיטי ענק שכולם מכירים כמו I Gotta Feeling, Where Is The Love?, Pump It ועוד. כעת מנהיג וסולן ההרכב, וויל.איי.אם, מביע דעות פרו-פלסטיניות. פאדי מוסאלט, יזם אמריקאי ממוצא פלסטיני, הצטלם יחד עם וויל.איי.אם וכתב: "חבר שלי וויל.איי.אם שאל מה אני רוצה ליום ההולדת, וביקשתי ממנו לדבר עבור פלסטין והאנשים בפלסטין", כתב, בהמשך לפוסטים וסטוריז רבים שהעלה בתקופה האחרונה.

וויל.איי.אם נראה לצידו של מוסאלט, ומסר: "כל מי שבפלסטין אני מתפלל בשבילכם, יש לי הרבה חברים שם, תשארו חיוביים ואופטימיים, ואנשים מסביב לעולם, תוציאו אהבה ואור כדי שאנשים יוכלו להיות חופשיים". וויל.איי.אם לא התייחס באופן ישיר למלחמה בישראל עד עתה, אולם רק לפני כמה חודשים שיתף פעולה באופן הדוק עם מוזיקאי ומפיק ישראלי: בחודש יולי יצא Mind Your Business, שיתוף פעולה בין וויל.איי.אם לבריטני ספירס, ועל ההפקה שלו היה מופקד המפיק הישראלי ג'וני גולדשטיין.