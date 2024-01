תמיד מאכזב לראות אנשי תרבות ומוזיקה מצליחים שמתייצבים, בבורותם או ברשעותם, נגד ישראל. לרשימה הארוכה והמאכזבת הזו, שגדלה משמעותית בחודשים האחרונים, מצטרף הדיג'יי והמפיק המוזיקלי המצליח דיפלו. דיפלו הוא אחד הדיג'ייז המצליחים בעולם וגם חלק מההרכב המצליח "מייג'ור לייזר". בשיחה עם עוקב שכתב לו באינסטגרם, הוא התבטא בצורה חד משמעית נגד ישראל, והצדיק שנאה כלפי יהודים.

השיחה עם העוקב, ששמו לא נחשף, התפרסמה בדף "Jew Hate Database", שנועד, לדברי הדף, לחשוף מקרים של אנטישמיות ברשת. בתחילת השיחה הגיב העוקב על סטורי שדיפלו שיתף ל-6 מיליון עוקביו באינסטגרם,שם נראים מראות הרס וחורבן מעזה: "מה היית מציע שישראל תעשה במקום? הפסקת אש בזמן שחמאס, חיזבאללה ושאר הג'יהאד האיסלמי ממשיך לירות לעברם טילים?". לכך דיפלו השיב: "אתם לא יכולים להרוג את כל המוסלמים". "לעולם לא הייתי רוצה בדבר כזה, ואף ישראלי לא היה רוצה. אתה יכול לענות על השאלה שלי?". לכך ענה הדיג'יי: "תנסו לנצח במלחמת היח"צ, כולם שונאים את ישראל, אתם מפסידים בגדול. לא תהיה בכם שום אמונה בעוד כמה חודשים".

Diplo was caught in a conversation admitting that it is fair to hate Jews if they try to defend themselves, further revealing a concerning stance on Israel and Jews and hinting at an alarming perspective. pic.twitter.com/A7Z2UxmUvN