באיחור של כחודש, התגובה המכוערת של רוג'ר ווטרס לאירועי ה-7 באוקטובר הגיעה. בראיון לעיתונאי אמריקאי דיבר ווטרס היום (שלישי) על על טבח החמאס והסביר כי "עליהם להתנגד לכיבוש". כעת אביב גפן מגיב לדברי הבלע של ווטרס. בחשבון הטוויטר שלו כתב גפן לווטרס: "לצפות בך זה כמו לצפות בפרח נובל בתוך אגרטל", הכריז בפואטיות.

דבריו של ווטרס הצדיקו מחד את מעשי החמאס והכחישו אותם מאידך. כנשאל איך הגיב לראשונה לטבח, ענה: "התגובה הראשונה שלי הייתה 'בואו נחכה ונראה מה קרה'. התגובה השניה שלי הייתה: 'איך לעזאזל הישראלים לא ידעו שזה הולך לקרות?'... האם הצבא הישראלי לא שמע את את הפיצוצים בכל הבסיסים כשהם פוצצו מה שהם היו צריכים לפוצץ כדי לחצות את הגבול?", המשיך ווטרס. "יש בזה משהו מאוד מוזר". לאחר מכן נשאל על ידי המראיין אם ניתן להצדיק את הטבח של חמאס. לשאלה זו ענה ווטרס כי "אנחנו לא יודעים מה הם באמת עשו. אבל האם זה היה מוצדק להתנגד לכיבוש? כן. אבל שוב, זו אמנת ז׳נבה. באופן מוסרי הם מוכרחים להתנגד לכיבוש שהחל בשנת 1967. זו חובתם".

Watching you is like watching a wilting flower in a vase @rogerwaters pic.twitter.com/MZWeET0bUE