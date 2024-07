השמועות התבררו כנכונות: סלין דיון, שאובחנה בתסמונת נירולוגית נדירה, הופיעה הערב (שישי) בטקס הפתיחה של האולימפיאדה בפריז 2024. הזמרת הקנדית שהופיעה כבר באולימפיאדה שהתקיימה באטלנטה ב-1996, סגרה את אירועי הפתיחה, איך לא, ממגדל האייפל, רגע אחרי שהספורטאים טדי רינר ומרי ז'וז'ה הדליקו את הלהבה האולימפית. לפי הדיווחים היא קיבלה כ-2 מיליון דולר על ההופעה, במהלכה ביצעה את השיר Hymne A L'Amour, של אדית פיאף.

סלין דיון חשפה את מחלתה בדצמבר 2022, אז סיפרה בדמעות כי היא נאלצת לבטל את סיבוב ההופעות העולמי שלה בגלל המחלה הנדירה וחשוכת המרפא ממנה היא סובלת. "בזמן שאנחנו לומדים על המצב הנדיר הזה, עכשיו אנחנו יודעים שזה מה שגרם לכל הבעיות שהתמודדתי איתן. לצערי ההתקפים האלה נוגעים בכל אספקט בחיי היום יום שלי, לפעמים זה מקשה עליי ללכת, לא מאפשר לי להשתמש במיתרי הקול שלי ולשיר כמו שאני רגילה".

חייבים להודות שהצרפתים לקחו את הזמן עם הטקס שהתפרס לאורך כמה שעות טובות במהלכן הופיעו גם ליידי גאגא האמריקאית ואיה נקמורה, שבין היתר ביצעה את הלהיט שלה Djadja. נקמורה היגרה לצרפת ממאלי כשהייתה ילדה קטנה, והעובדה שלא נולדה בצרפת גרמה ללאומנים קיצוניים לצאת מגדרם, כשרק הוכרז שתיקח חלק בטקס הפתיחה. הארגון The Natives הצטלמו לצד נהר הסן כשהם אוחזים בשלט בו נכתב בצרפתית: "אין סיכוי, איה, זאת פריז, לא השוק בבמאקו".

