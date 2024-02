בריאן ווילסון, המנהיג והסולן של הרכב שנות השישים האהוב "נערי החוף" (The Beach Boys), אובחן כחולה בדמנציה - ומנהליו הגישו בקשה להיות אפוטרופוסים של הזמר הוותיק בן ה-81. את המסמכים המשפטיים חשף הדיילי מייל.

על פי המסמכים, המנהלת העסקית שלו, ליאן הארד, ואיש היח"צ שלו, ז'אן סיוורס, הגישו בקשה להוות לו אפוטרופוסים כיוון שעל פי דבריהם הוא סובל כיום, בפתח העשור התשיעי לחייו, מ"הפרעות... כולל דמנציה, והוא אינו מסוגל לדאוג לצרכיו האישיים בתחום הבריאות האישית, אוכל, לבוש ומגורים". האבחנה והבקשה המשפטית מגיעה שבועות ספורים לאחר שאשתו של ווילסון מזה כ-30 שנה, מלינדה לדבטר, הלכה לעולמה.

