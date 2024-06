"עם ישראל חי": במבי ת'אג המתמודדת האירית באירוויזיון 2024, שהפכה בעיני רבים לאויבת העם אחרי שקראה להדחת ישראל מהתחרות, חשבה שהיא משתפת עוד ציור חמוד ממעריץ, אלא שאותו מעריץ שתל בתמונה את הכיתוב בעברית שכולל "עם ישראל חי" ו"איפה הייתם בשביעי לעשירי?".

את הסטורי היא כבר הספיקה למחוק, אבל כידוע, האינטרנט תמיד זוכר. מאז שמחקה, היא לא התייחסה לפדיחה, אבל שיתפה כמו מרבית הפרו-פלסטינים ציוצים שקוראים לעולם להסתכל בנעשה ברפיח, תרומות למאבק הפלסטיני ועוד.

Bambie thug unknowingly shares a fan art with the words "Am Yisrael Khai" written in the background. Props to the troll pic.twitter.com/7ChxVAP9qG